“Body shaming nei confronti di Solinas: vergognatevi, siete solo bulletti da terza media”

Apprezzo chi, non condividendo un idea, ne discuta democraticamente esponendo le proprie motivazioni sul contenuto di cui si sta discutendo.

E altresì

Condanno tutti quelli che, invece di esporre il proprio dissenso su una proposta o idea, invece di entrare nel merito delle decisioni prese da un esponente politico, la critica si fermi sull’aspetto fisico.

Condanno tutti quei commenti e immagini satiriche che sono state rivolte al Presidente Della Regione Christian Solinas in questi mesi, non sulle sue idee politiche ma bensì sul suo aspetto esteriore.

Messaggi di cordoglio sono arrivati alla Ministra Bellanova per le critiche dettate dal suo aspetto e non dal suo lavoro.

E ora, che accade questo sotto gli occhi di tutti, a quale cultura del rispetto ci dobbiamo appellare? É diverso da quello a cui vi riferite?

Che vi facciate un esame di coscienza perché, anche se non avete votato Solinas come Presidente per diverse idee politiche, questo non vi legittima a denigrare una persona dal suo aspetto fisico che non deve trasmettere nulla.

Se fosse capitato a partito opposto?

L’accusa di body shaming non solo a chi volete voi, ma democraticamente a tutti, a tutte le vittime. Bambini e bambine, ragazze e ragazzi, signore e signori.

E si, come ho letto in un altro post, questi commenti vi rendono bulletti da terza media. Vergognatevi.

Grazie per l’attenzione.

“Il body shaming, o derisione del corpo, è l’atto di deridere una persona per il suo aspetto fisico; quasi qualsiasi caratteristica fisica può essere presa di mira: l’adiposità o la magrezza, l’altezza o la bassezza, la presenza, l’assenza o la cura della peluria corporea, il colore dei capelli e l’acconciatura, la forma e le dimensioni del pene, del seno, del bacino o delle natiche, la muscolatura, la presenza di tatuaggi o piercing, o anche malattie considerate antiestetiche come la psoriasi.

Il carattere fisico viene colpito perché considerato non aderente ai canoni estetici della cultura in cui la vittima vive(….).”

