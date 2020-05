Apre il fast food del Poetto, impazzisce il traffico: file chilometriche sino a Margine Rosso per un panino. La scena si ripete, ma questa volta sul litorale quartese dove probabilmente gli “spostamenti tra Comuni” vengono violati per la voglia matta di un cheeseburger.

Emblematica la foto scattata stasera da Davide Loi: la riapertura del Mc Donald’s al Poetto ha provocato un vero e proprio caos, decine di auto piene di giovani pronti a stare in fila anche per un’ora pur di assicurarsi un menu del colosso americano. Sui social fioccano i commenti, c’è chi critica e chi difende i patiti del fast food, in una fase due dove il mangiare sembra addirittura battere la voglia di fitness.

Qualcuno scrive “vince l’ignoranza”, alcuni danno degli “incivili” sui social, altri sostengono che quelli in auto non siano assembramenti che fanno aumentare il rischio di contagi per il virus. Più che altro, a colpire è proprio la tendenza.

