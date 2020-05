Cagliari, Stampace piange uno dei suoi figli: addio a Marcellino Lai

È un giorno di lacrime a Stampace. Il rione storico cagliaritano saluta un altro dei suoi “figli” che ha sempre abbracciato e aiutato: Marcellino Lai. L’uomo, costretto in sedia a rotelle da qualche anno e con vari problemi di salute, se n’è andato oggi, a sessant’anni. Un’esistenza vissuta nell’umiltà e con qualche difficoltà, quella di Lai. Tra il discesone del San Giovanni di Dio e il curvone che porta verso il Corso Vittorio, in tanti lo piangono e lo salutano. Come l’edicolante Vasco Cogotti: “Piangiamo la scomparsa di uno dei figli del nostro quartiere, amico di tutti e sempre benvoluto, che ha avuto una vita un po’ sofferta”, afferma. Anche Andrea Cariello sceglie di ricordarlo: “Un altro pezzetto di Stampace ci ha lasciati, ciao Marcellino”. La notizia della scomparsa ha fatto rapidamente il giro non solo di Stampace ma anche del resto di Cagliari.





