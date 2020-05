Cagliari saluta Pierpaolo Cardia, muore a 61 anni lo storico barista del bar Ibba

Un altro lutto nel mondo della ristorazione cagliaritana. È morto a sessantuno anni Pierpaolo Cardia, storico barista del bar Ibba, in via dei Giudicati. Il suo cuore ha cessato di battere lunedì scorso. Cagliaritano doc, residente a Pirri con i tre figli di 29, 34 e 37 anni e la moglie, una 59enne, Cardia ha lavorato per decenni nel bar-pasticceria della Fonsarda. Tantissimi cagliaritani hanno avuto familiarità col suo volto, la sua cortesia e le sua genuina semplicità, oltre che con i suoi caffè e cappuccini, preparati magistralmente. È una delle figlie, Dalida, a ricordarlo con tantissimo affetto: “Papà si è spento a causa di un tumore raro il quattro maggio, aveva scoperto di essere malato a gennaio. Era ben voluto da tutti, in special modo da tutti i suoi clienti, che ogni giorno coccolava con i suoi buonissimi cappuccini, caffè, e tante altre bevande. Mancherà a tutti noi e anche alla sua unica nipotina”, spiega la figlia, con la voce rotta dalla commozione e dalla tristezza.





