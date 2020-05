Riaperture: Regione in ritardo, sollecito dei sindaci dell’Anci

Mancano i dati sulla trasmissibilità del virus necessari per le nuove ordinanze

La Regione non ha ancora fornito ai sindaci i dati sull’indice di trasmissibilità del Covid-19 in base ai quali consentire le aperture previste per lunedì prossimo dall’ordinanza n.20 del 2 maggio del presidente Christian Solinas. Lo afferma il presidente dell’Anci Sardegna Emiliano Deiana che sottolinea di aver chiesto per ben tre volte – lunedì, mercoledì e oggi – all’assessorato della Sanità “i dati Rt che sono fondamentali per consentire ai sindaci che lo ritenessero – al netto delle mie fortissime perplessità ex art. 3 c. 2 del DL 19 – di assumere atti di propria competenza per consentire ad alcune categorie di riaprire dal giorno 11 maggio”.

“Mi auguro – dice ancora Deiana – che nella conferenza Stato-Regioni il governo e la Sardegna trovino un accordo su potere di ordinanza dei sindaci, protocolli di attuazione della Fase 2 a tutela delle attività produttive e dei lavoratori”.

“Sarebbe altresì auspicabile – afferma inoltre Deiana – che il Governo dicesse in maniera chiara in quali Regioni a minor indice di contagio e quali attività si riapriranno dal 18 maggio, ma soprattutto con quali protocolli”.

Giovedì, 7 maggio 2020

