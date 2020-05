Sardegna, sui treni la fase due è un’odissea: “Noi, passeggeri costretti a scendere dalle vecchie carrette”

Spettabile Redazione

E iniziata la fase 2 e Trenitalia ha rispolverato le sue vecchie carrette, stamani il treno che parte alle 6.30 da Oristano per Cagliari si è fermato a Marrubiu e non ne ha più voluto sentire di ripartire, inutili i tentativi fatti dal personale di Trenitalia che si sono dovuti arrendere all’evidenza e annunciare ai passeggeri che dovevano scendere dal mezzo. Alcuni hanno preso il loro mezzo privato, altri sono tornati ad Oristano con il primo treno disponibile e gli altri, circa 15 passeggeri, hanno atteso il treno successivo arrivando a Cagliari dopo oltre 2 ore di viaggio.

Analogo episodio è successo lunedì 4 maggio, stesso viaggio Oristano-Cagliari alle 6,30, stavolta dopo diverse soste non programmate in aperta campagna, il povero treno vecchio e stanco ha cessato la sua corsa a Decimomannu e i poveri viaggiatori, anch’essi molto stanchi, sono dovuti scendere e prendere un altro treno arrivando a Cagliari alle 8,34 anziché alle 7,37. E Trenitalia??? continua imperterrita a mettere sulle rotaie le sue carrette.

Cordiali Saluti

C.V.





Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia. Sardanews.it è un portale web privato, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, non si paga l'accesso al sito grazie al fatto che è autofinanziato e sostenuto dalla semplice pubblicità che compare tra gli annunci.Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser.Per info e segnalazioni scrivi a