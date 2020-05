Cagliari, cittadino si accorge di un tentativo di furto e chiama il 113: arrestato dalla Polizia un ladro 39enne.

Sempre nella stessa serata di ieri è arrivata una chiamata tramite linea 113 da parte di un cittadino che segnalava un uomo intento a scavalcare il cancello di un supermercato di Piazza De Gasperi, cercando di scardinare una finestra per potervi accedere. Gli operatori del Centro Operativo Telecomunicazioni della Questura, tenendosi in costante contatto su linea 113 con il segnalante, il quale forniva l’esatta descrizione dell’azione criminosa, contemporaneamente inviavano un equipaggio della Squadra Volante, che si metteva immediatamente sulle tracce dell’uomo, il quale, nel mentre, una volta scattato l’allarme del market, si era dileguato, cercando di nascondersi all’interno di un’auto abbandonata, lì nelle vicinanze.

Grazie alla dettagliata descrizione fornita dal cittadino, gli agenti hanno individuato il soggetto: Groger Christian David, 39enne cagliaritano, ben noto alle forza di polizia. I poliziotti lo hanno trovato completamente disteso sul sedile anteriore dell’auto, che tentava invano di nascondersi e, dopo vari inviti a scendere e altrettanti rifiuti, il Groger è stato portato fuori dall’autovettura con non poche difficoltà. Ne è seguita una breve colluttazione in cui il Groger ha cercato con calci e pugni di divincolarsi dalla presa dei poliziotti, non riuscendoci.

Nel frattempo, i poliziotti hanno avuto ulteriore conferma della colpevolezza dell’uomo grazie alla visione delle immagini delle telecamere di videosorveglianza del supermercato, che hanno ripreso tutte le fasi del tentato furto. Gli agenti hanno rinvenuto anche gli arnesi utilizzati da Goger nel tentativo di effrazione.

Groger era già stato segnalato all’Autorità Giudiziaria per vari danneggiamenti e furti compiuti nei giorni scorsi.

L’uomo è stato tratto in arresto per tentato furto aggravato e per resistenza a pubblico ufficiale ed è stato trattenuto presso le Camere di Sicurezza della Questura in attesa dell’udienza direttissima prevista per questa mattina.

