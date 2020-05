“Siamo molto contenti di esser entrati a far parte della Federazione”, dice il maestro Nicola Piredda del coro “Monteferru”. “È una rete utile per scambiarsi contatti, conoscere nuove realtà diverse dalla nostra. Non bisogna dimenticare quanto il coro abbia, di per sé, una valenza sociale non indifferente, sia dal punto di vista del ruolo che ogni corista ricopre all’interno del coro, sia per quanto riguarda lo scambio di culture e pensieri che si ha nel momento in cui i vari cori si incontrano durante le manifestazioni e i concerti. Insomma, un punto d’incontro non indifferente questo per noi”.

“E poi ci rallegra come all’interno della Federazione abbiamo ritrovato delle vecchie conoscenze e fatte delle nuove amicizie”, conclude Nicola Piredda. “Ci sono tutti i presupposti per pensare e realizzare bei progetti musicali in futuro”.

Giovedì, 7 maggio 2020

L'articolo Il “Monteferru” di Seneghe accolto nella rete dei cori italiani sembra essere il primo su LinkOristano.it.