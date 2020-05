Ricorso alla Consulta contro l’ordinanza regionale sulla Fase 2

Il Codacons si inserisce nel conflitto tra Stato e Regione Sardegna: “Costituzione violata”



La Corte costituzionale dovrà pronunciarsi sullo scontro in atto tra Stato e Regione Sardegna in merito alla “Fase 2” dell’emergenza da coronavirus: non su richiesta del Governo, ma sulla base di un ricorso presentato dal Codacons e pubblicato ieri sulla Gazzetta Ufficiale. Un ricorso per conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato, con cui si impugnano le ordinanze delle singole Regioni – compresa della Sardegna, firmata dal presidente Christian Solinas il 2 maggio – che adottano per il proprio territorio misure diverse da quelle previste dal Governo.

Il Codacons (Coordinamento delle associazioni e dei comitati di tutela dell’ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori) sostiena che “le regole sulle misure in vigore durante la Fase 2 debbano essere stabilite dallo Stato e valere in modo identico su tutto il territorio nazionale, perché in caso contrario non solo si verificherebbero discriminazioni a danno dei cittadini, ma si realizzerebbero pesanti violazioni delle regole della Costituzione”.

In particolare, stando all’associazione, le ordinanze con cui le Regioni procedono in ordine sparso vanno a violare gli articoli 117 e 120 della Costituzione, che riservano allo Stato materie come la profilassi internazionale, l’ordine pubblico e la sicurezza, la salute e l’economia nazionale.

Il testo integrale del ricorso può essere consultato sul sito della Gazzetta Ufficiale.

Giovedì, 7 maggio 2020

L'articolo Ricorso alla Consulta contro l’ordinanza regionale sulla Fase 2 sembra essere il primo su LinkOristano.it.