“A casa col Teatro Lirico”: prosegue con successo la rassegna musicale in streaming

La rassegna musicale in streaming “A casa col Teatro Lirico”, ideata ed organizzata dal Teatro Lirico di Cagliari, continua ad offrire, al suo affezionato pubblico, dopo il grande successo di ascolti in rete di Pagliacci, I Shardana – Gli uomini dei nuraghi e La sonnambula, altri 3 grandi titoli del recente passato, per tutto il mese di maggio, nel tentativo di allietare e rendere più leggera la sospensione degli spettacoli per le disposizioni sul contenimento della diffusione del COVID-19.

Si tratta di Cavalleria rusticana di Pietro Mascagni (8 maggio), Turandot di Giacomo Puccini (15 maggio) e La Ciociara di Marco Tutino (22 maggio).

Il sipario virtuale si alzerà su ciascuno spettacolo ogni venerdì di questo mese alle 20.30 e il pubblico potrà assistere all’opera in programma, comodamente da casa propria, per una settimana precisa, cliccando sul sito web o sulle pagine social ufficiali del Teatro Lirico di Cagliari

La scelta dei titoli è andata verso quelli di grande richiamo e che hanno avuto pieno successo di pubblico e critica come appunto: Cavalleria rusticana che il regista cagliaritano Gianfranco Cabiddu, al suo debutto nell’opera lirica, rilegge con occhio cinematografico e ambienta in un villaggio minerario sardo (Stagione lirica e di balletto 2018); Turandot che con ben 15 rappresentazioni ha impreziosito l’estate 2014, anche grazie al monumentale e visionario impianto scenico realizzato da Pinuccio Sciola, autorevole artista e celebre scultore sardo, che il Teatro Lirico di Cagliari omaggia nel 4° anniversario della sua scomparsa; La Ciociara opera in due atti su musica di Marco Tutino, apprezzato compositore contemporaneo, che si ispira al celebre romanzo di Alberto Moravia e che viene rappresentata a Cagliari nel novembre 2017, in prima esecuzione assoluta in Europa, con un’emozionante interpretazione di Anna Caterina Antonacci nei panni della protagonista.

Ogni settimana il video dell’opera in programma sarà corredato da materiale a disposizione del pubblico quale: cartella stampa, pdf del programma di sala (per Turandot sarà disponibile anche in inglese), foto di scena dello spettacolo, rassegna stampa, brevi contributi video dei protagonisti realizzati all’epoca dello spettacolo o, come il toccante ricordo del maestro Giampaolo Bisanti di Turandot e di Pinuccio Sciola, in occasione di questa rassegna.

La registrazione di La Ciociara si riferisce alla ripresa integrale dell’opera da parte di Rai5 che si ringrazia per la gentile collaborazione.

Buon ascolto e buona visione!

