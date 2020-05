L'ambulante di Ossi morto di Covid, la moglie: "Forse si poteva salvare, voglio giustizia"

La donna, assistita dall'avvocata Alessandra Delrio, ha presentato un esposto alla Procura della repubblica

SASSARI. Hanno dovuto attendere una settimana e un quadro clinico quasi disperato per vedere un’ambulanza davanti a casa. Ma da giorni Roberto Pais, ambulante di Ossi di 51 anni, stava male, con tutti i sintomi del coronavirus. L’uomo è morto nel reparto di Rianimazione di Palazzo Clemente a Sassari. Due giorni fa, accompagnata dal legale di famiglia, l’avvocata Alessandra Delrio, la moglie ha presentato un esposto alla Procura di Sassari. L'uomo è stata la prima vittima in provincia di Sassari, una delle più giovani in assoluto. La donna non si dà pace: a causa delle restrizioni non ha potuto dare l'ultimo saluto al marito.

Fonte: La Nuova Sardegna





