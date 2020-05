È morto a sessant’anni Maurizio Murgia, imprenditore agricolo di Sanluri molto conosciuto in città ma anche nel resto del Sud Sardegna. Un male incurabile, purtroppo, non gli ha lasciato scampo, e oggi il suo cuore ha cessato di battere. Tantissimi, già, i messaggi di cordoglio sui gruppi Facebook sanluresi, tutti lo ricordano con affetto e stima, e non mancano le, nemmeno troppo virtuali, lacrime. La notizia della sua scomparsa ha fatto rapidamente il giro del Comune e, grazie alla rapidità del web, è arrivata ovunque. Tra i tanti che lo ricordano c’è un suo caro amico, l’ex assessore comunale di Cagliari Nando Secchi: “Maurizio era una persona per bene, aveva da poco compiuto 60 anni. Era stimato sia professionalmente che umanamente da tutti, sopratutto nella sua comunità, Sanluri”.

“Era un imprenditore agricolo molto preparato anche perché era un perito agrario che svolgeva anche la libera professione. Produceva dell’ottimo grano che destinava alla produzione del pane di Sanluri, il Civraxiu. Siamo stati compagni di classe alle superiori e, poi, siamo sempre rimasti in contatto. Un grandissimo tifoso del Cagliari e amante del mare di Costa Rei che, purtroppo, ci ha lasciato per un male incurabile che non gli ha dato scampo”. Anche il sindaco Alberto Urpi, nel confermare la parentela di Murgia con l’imprenditore Carlo Scano, lo ricorda con commozione: “Una persona sempre positiva e impegnata a darmi buoni consigli fin da quando ho iniziato a fare il figlio, lo ricorderò sempre forte e positivo. Condoglianze alla moglie e alla figlia”.

L'articolo Sanluri saluta per sempre Maurizio Murgia, muore a 60 anni un famoso imprenditore agricolo proviene da Casteddu On line.