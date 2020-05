Piazza Garibaldi, la forza dei bambini del Riva: “La bellezza salverà il mondo”

La mia piazza, la mia scuola, piazza Garibaldi. La piazza al centro del centro città, con il palazzo che ospita la scuola Riva. Di loro spontaneità i bambini che frequentano la scuola, hanno sfruttato la loro forza di bimbi con grande resilienza (capacità di un individuo di affrontare e superare un evento traumatico o un periodo di difficoltà). E come non lo è stato, per noi adulti, immaginiamo per i bimbi, impattare con un periodo che è come minimo surreale.

Scrive su fb la professoressa Marci: “La bellezza salverà il mondo! I bimbi e le bimbe che frequentano la scuola Riva, del quartiere Villanova, hanno animato la nostra piazza Garibaldi con una serie di installazioni spontanee, ideate e create da loro durante la quarantena. Le installazioni in cartone. Ognuna rappresenta il personaggio preferito dai/dalle partecipanti.

In attesa di potersi riabbracciare… i bimbi e le bimbe hanno animato e reso più bello un piccolo angolo di mondo!

Bravissime/i. Grazie alla piccola Alice per avermi inviato le foto, che pubblico con grande piacere. Sono convinta che in tant* apprezzeranno… in attesa di poter popolare, in sicurezza, la piazza”. Grazie da parte nostra, come figli, genitori, amici; a rivederci presto in piazza, voi siete la nostra forza.

