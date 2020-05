Fase due con spettacolare tramonto oggi a Cagliari: dopo la nebbia, ritorna la magia della nostra città. Guardate la bellissima foto della nostra lettrice Maria Grazia Vacca, tanti cagliaritani sono rimasti incantati dalla luce del tramonto di oggi. Che arriva dopo un periodo difficile, dopo la nebbia di ieri notte che ha portato persino disagi nei collegamenti aerei, dopo 56 giorni di lockdown e ora la lenta ripresa della fase due. Con il vantaggio di avere però davanti agli occhi una città troppo bella, sempre in grado di regalarci panorami mozzafiato come questo.





