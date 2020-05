Oggi Pirri ha una nuova centenaria: tanti auguri alla fantastica nonna Anna Boi

Oggi Pirri ha una nuova centenaria, la mia nonna Anna Boi, nacque a Guspini il 6 maggio 1920. Ciò che la caratterizza maggiormente è l’essere una persona forte, forza che non l’ha accompagnata sin dalla nascita ma che ha dovuto creare da sé quando la vita ha deciso di porle numerosi ostacoli durante il suo cammino. La perdita del suo primo figlio a soli vent’anni e la morte del marito a soli cinquantadue sono solo alcune vicende che l’hanno costretta a crearsi una corazza per poter andare avanti ed essere sempre un punto di riferimento per i suoi quattro figli. Quando la vita ormai sembrava sorriderle, nel 2008 sopraggiunse la morte del secondogenito e a distanza di dieci anni nel gennaio 2018 la vita le portò via anche una nuora di soli cinquantanove anni, nuora che tanto adorava e che tanto si è presa cura di lei fin quando la malattia non ha deciso di metterla in ginocchio. Quello di nonna è un grande traguardo, auguro a tutti di arrivare alla sua età, magari percorrendo un cammino un po’ più in discesa del suo . Tanti auguri nonna. Alessia

