San Sperate chiude tutti i market e negozi domenica: “Salute dei cittadini da tutelare”

Dopo Sassari e tutta una serie di Comuni della rete metropolitana del Nord-Ovest, con capofila Alghero, anche San Sperate decide di chiudere tutti i market e le attività commerciali domenica dieci maggio, in controtendenza rispetto all’ordinanza regionale di qualche giorno fa firmata dal presidente sardo Christian Solinas. Nel caso del Comune guidato dal sindaco Enrico Collu, però, l’ordinanza vale anche per domenica 17 maggio: “Si avvisa che al fine di tutelare la salute dei cittadini, per arrivare a una graduale ripresa delle attività, è stata emanata l’ordinanza Comunale numero 6 che riguarda la chiusura domenicale dei giorni 10 e 17 maggio di tutte le attività commerciali ad eccezione di quelle di asporto (ristorazione, pasticcerie), dolci artigianali, edicole, tabacchini e fiorai”.





Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia. Sardanews.it è un portale web privato, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, non si paga l'accesso al sito grazie al fatto che è autofinanziato e sostenuto dalla semplice pubblicità che compare tra gli annunci.Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser.Per info e segnalazioni scrivi a