Danneggiata una scarpetta rossa, simbolo della battaglia contro la violenza sulle donne

Una delle scarpette rosse in ceramica, segno della battaglia contro la violenza sulle donne, è stata danneggiata in un’installazione nel centro di Oristano. L’episodio si è verificato in via Garibaldi. Non si sa se si tratti di un gesto di vandalismo o di un qualche incidente accorso a qualcuno che, nel caso, non ha segnalato l’episodio.

Era stata l’amministrazione comunale di Oristano e in particolare l’ex assessore Pupa Tarantini a lanciare l’iniziativa facendo delle scarpette rosse in ceramica un simbolo dell’impegno contro la violenza sulle donne.

Mercoledì, 6 maggio 2020

