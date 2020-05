Coronavirus: anche oggi solo un contagio in Sardegna, nessuno a Oristano

Secondo i dati aggiornati dal Ministero della salute

Anche oggi un solo caso in più di positività al Covid-19 in Sardegna e nessun decesso: il dato dei morti è fermo a 119.

In provincia di Oristano nessun caso di contagio.

Sono 1.319 in totale, i casi accertati nell’isola dall’inizio dell’emergenza, secondo l’ultimo aggiornamento del ministero della Salute.

In totale in Sardegna sono stati eseguiti 29.966 test. I pazienti ricoverati in ospedale sono in tutto 102, di cui 11 in terapia intensiva, mentre è sceso a 521 il numero delle persone in isolamento domiciliare. Sono 577 le persone guarite o dimesse.

Mercoledì, 6 maggio 2020

