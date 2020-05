C’è un comune in Sardegna dove si può fare la corsetta in spiaggia Il sindaco di Badesi ha firmato l’ordinanza

C’è un comune costiero in Sardegna dove almeno i residenti da lunedì scorso possono andare in spiaggia. Per gli abitanti di Badesi, in provincia di Sassari, ma anche per chi è domiciliato o ha la dimora abituale in quel paese la fase 2 dell’emergenza Covid-19 si è aperta con la novità prevista da un’ordinanza del sindaco Gian Mario Mamia, valida fino a domenica 10 maggio.

Nel rispetto dell’ordinanza regionale firmata dal presidente Christian Solinas, che vieta l’accesso al pubblico nelle spiagge della Sardegna, non sarà consentito stendersi al sole o fare il bagno, ma solo arrivare fino alla battigia per svolgere “individualmente” attività motoria all’area aperta. La disposizione del sindaco Mamia elenca i casi ammessi: passeggiate e corse a piedi, purché a una distanza interpersonale di almeno due metri. (AGI)

Mercoledì, 6 maggio 2020

