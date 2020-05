7 strategie di blackjack che non funzionano

Il blackjack è un popolare gioco d'azzardo offerto in quasi tutti i casinò terrestri del mondo e online.

Se si inizia a cercare modi per migliorare i risultati al tavolo del blackjack, si possono trovare molte strategie . Solo una strategia funziona davvero, ovvero utilizzare il miglior gioco matematicamente basato su ogni mano, confrontando le carte con la prima carta del mazziere. Questa si chiama strategia di base. Qualsiasi altro sistema è meno efficace della strategia di base, tranne che per il conteggio delle carte. E anche i contatori di carte utilizzano la strategia di base.

Ho fatto questa lista di sette note strategie di blackjack che non funzionano. Per ognuna delle sette strategie, ho incluso come funzionano e perché falliscono.

Come si impara di più sul blackjack, non dimenticate mai che le uniche strategie che dovreste considerare di utilizzare sono la strategia di base e il conteggio delle carte. In un casinò fisico e anche in casinò online come questo , nient'altro riduce le probabilità il più possibile e questo è stato matematicamente provato da simulazioni al computer.

a été mathématiquement prouvé par des simulations informatiques.

1. Imitare il concessionario

Può sembrare intelligente imitare il croupier, perché il casinò ha un vantaggio. Pertanto, il mazziere deve giocare in modo da aiutare il casinò a mantenere il vantaggio.

Il vantaggio della casa nel blackjack è creato principalmente dal fatto che i giocatori sono costretti ad agire prima del croupier, ma il modo di giocare del croupier è semplice e mantiene un vantaggio per il casinò. Quando il dealer è in piedi su un 17 morbido, è meglio per i giocatori, quindi se si sta imitando il dealer, si dovrebbe sempre colpire su un 17 morbido, ma la verità è che imitare il dealer non è il modo migliore per giocare.

Matematicamente parlando, se si imita il concessionario, si dà la casa e il vantaggio tra il 5 e il 6%. Questo è circa 10 volte il vantaggio della casa quando si utilizza la giusta strategia di base. Con le regole giuste, si può giocare con mezzo punto percentuale di vantaggio della casa.

2. Non fallire mai

La strategia "Never bust" significa che si colpisce sempre con un totale di 11 o meno e mai con un totale di 12 o più. In questo modo non si fallisce mai. Quando si gioca una strategia "Never bust", il vantaggio della casa è di circa il 4%, secondo le regole del tavolo. Come avete imparato nell'ultima sezione, si può giocare con un margine di casa di circa mezzo punto percentuale utilizzando la strategia corretta, quindi questa tattica "Never bust" è circa otto volte peggiore della strategia di base.è sempre irritante o frustrante fare un busto solo per guardare il concessionario fare un busto più tardi nella mano, ma i calcoli matematici dimostrano che questa strategia "Never bust" è terribile.

Ecco un semplice esempio del motivo per cui mai il busto ti costa così tanto.

Se il mazziere ha un asso e voi avete 12, qualsiasi carta in basso per il mazziere di sei o più del modulo da 17 a 21. Questo significa che solo cinque carte, un asso, due, tre, quattro o cinque, costringono il mazziere a colpire di nuovo e rischiano di fallire. E se ha un asso nella manica, di solito non fallisce nemmeno lui.

Come tutte le strategie di blackjack che non funzionano e che sono elencate in questa pagina, usa invece la strategia di base per darti le migliori possibilità di vincere.

3. Martingala

Il sistema Martingala è uno dei sistemi di gioco più utilizzati. Anche se molti sistemi hanno un nome diverso, la maggior parte dei sistemi utilizza il Martingala almeno in parte.

Quando si utilizza il sistema Martingala, si raddoppiano le scommesse dopo ogni perdita e quando si vince, si vince abbastanza per coprire tutte le perdite precedenti e si ottiene una vincita pari alla prima scommessa nella sequenza.

È possibile utilizzare il Martingala per qualsiasi gioco che offra scommesse in denaro come la roulette, il blackjack, il baccarat e i dadi.

Il sistema prende il nome da John Henry Martingale, proprietario di una sala da gioco d'azzardo nell'Europa del XVIII secolo. Nessuno sa quando il sistema è stato effettivamente inventato perché era già in uso prima di allora, ma Martingale ha incoraggiato i suoi clienti ad utilizzare il sistema e il suo nome è stato attaccato al sistema da allora.

Ecco un esempio di come funziona Martingala:

Si scommette 20 dollari sulla prima mano di blackjack. Se vinci, scommetti di nuovo 20 dollari. Se perdi, raddoppi la scommessa. Quindi, se si perde la prima scommessa, si scommette 40 dollari sulla seconda mano.

Ogni volta che si vince una mano, si scommette l'importo originale di 20 dollari sulla mano successiva. Ogni volta che si perde, si scommette il doppio della scommessa precedente sulla mano successiva.

Quindi, se si perdono le prime due scommesse, si scommette 80 dollari sulla terza mano. Se lo perdi, scommetti 160 dollari sulla prossima mano. Questo continua fino a quando non si vince una mano o non si esaurisce il denaro o il casinò non accetta la prossima scommessa.

Ecco la serie di scommesse per 10 perdite consecutive per mostrare quanto velocemente l'importo della scommessa va fuori controllo:

$20 – $40 – $80 – $160 – $320 – $640 – $1,280 – $2,560 – $5,120 -$10,240 – $20,480

Anche se avete abbastanza capitale per coprire dieci perdite consecutive, non troverete un casinò che offre uno spread di scommesse così grande.

Il sistema Martingala è progettato per darvi l'importo della vostra scommessa originale dopo ogni vincita. Così si finisce per rischiare 2.560 o 5.120 dollari o più per vincere 20 dollari. Questa è semplicemente una cattiva idea.

La verità è che si può usare il sistema Martingala per vincere piccole quantità molte volte. Potete anche usarlo dozzine di volte di fila per fare piccoli profitti. Ma si finirà per perdere a lungo e si perderanno tutti i soldi.

Se non puoi fare a meno di provare, imposta un limite di perdita e smetti di giocare quando lo raggiungi. Il sistema Martingala è un classico sistema di ricerca delle perdite ed è qualcosa che non si dovrebbe mai fare.

L'altra cosa di cui dovete essere consapevoli è che il vostro bankroll deve essere il doppio della scommessa massima che avete piazzato. Stai scommettendo abbastanza per coprire tutte le tue perdite precedenti. Quindi, quando si utilizza la sequenza nell'esempio e si scommette 1.280 dollari, si sono già persi 1.260 dollari nelle mani precedenti.

Se il tuo capitale totale è di $1.000, devi impostare il tuo limite di perdita e smettere di giocare se perdi una scommessa di $320. Si tratta di una perdita totale di 620 dollari su cinque perdite consecutive.

Potresti non pensare che sia probabile che tu perda cinque mani di fila, ma inizia a tenere conto di quanto spesso perdi. Sarete sorpresi di quanto spesso si perdono cinque o più mani di fila.

Il problema dei giochi d'azzardo, compreso il blackjack, è che ogni mano è per la maggior parte indipendente dalle altre. Quando si gioca alla roulette, ogni round è veramente indipendente dagli altri, quindi si hanno le stesse possibilità di vincere e le stesse probabilità di vincita per ogni round.

Nel Blackjack, ogni mano è leggermente influenzata dalla mano precedente perché le carte sono state rimosse dal mazzo. Questo è il motivo per cui il conteggio delle carte può funzionare nel blackjack. Ma ai fini del sistema Martingala, gli effetti della rimozione delle carte precedenti sono così piccoli che non possono creare una situazione in cui l'utilizzo del sistema funzioni.

In realtà hai le stesse possibilità di vincere ogni mano quando giochi a blackjack e l'utilizzo del sistema Martingala o di qualsiasi altro sistema non può aiutarti a vincere. Può sembrare che funzioni per un breve periodo di tempo, ma alla fine non è diverso dal puntare la stessa cifra su ogni mano.

Il margine della casa è sempre lo stesso e un sistema come questo non fa altro che aumentare l'importo medio di ogni scommessa che si fa.

4. Progressi negativi Quando si utilizza un sistema di scommesse a progressione negativa, si cambiano le scommesse dopo una perdita. Il sistema Martingala di cui avete appena letto è il più famoso dei sistemi di progressione negativa ed è stato utilizzato da molti giocatori. Ma ci sono molte altre varianti di sistemi di progressione negativa. Hanno tutti le stesse caratteristiche: inseguono le perdite cercando di assicurarsi una piccola vittoria e la possibilità di una perdita catastrofica che cancellerà l'intera fortuna. Potete trovare sistemi di scommesse a progressione negativa che aumentano le vostre scommesse della metà dell'ultima scommessa o di una volta e mezza o più della precedente. Ho anche visto sistemi che usano una sequenza di Fibonacci per aumentare le tue scommesse. La sequenza di Fibonacci inizia con 1, 1, 2, 2, 3, 5, 8, 13 e 21. Aggiungete i due numeri precedenti per ottenere il numero successivo nella sequenza. Ciò significa che la sequenza continua all'infinito. Ci auguriamo che comprendiate il problema dell'utilizzo della sequenza di Fibonacci. Si arriva rapidamente ad un punto in cui il casinò "vince" prendendo le scommesse più grandi e si esaurisce il denaro. Se si inizia con una piccola scommessa di soli $10, spesso si arriva ad un punto in cui si scommette 13 o 21 volte la scommessa iniziale o più. Il problema successivo è che non si raddoppiano completamente le scommesse come nel sistema Martingala: si inseguono le perdite e non si vince abbastanza per ottenere un profitto quando si vince una mano. Questa è una delle peggiori idee di sistema di gioco d'azzardo che abbia mai visto. Nel tentativo di superare questo problema, è stata sviluppata una variante della sequenza di Fibonacci con un sistema di progressione negativa. Aumentate le vostre scommesse dopo le perdite come quelle descritte sopra, ma dopo una vincita, rinunciate a due numeri sulla progressione invece di tornare alla vostra scommessa base. Poi si ricomincia la scommessa di base non appena si ottiene un profitto. Può sembrare complicato, ma in realtà è abbastanza facile una volta che ci si è esercitati. Ma non è comunque meglio, a lungo andare, delle scommesse flat. Si ha sempre la possibilità di perdere una grande scommessa e non si può battere il blackjack con, come qualsiasi altro sistema di progressione negativa. 5. Progressione positiva In un sistema di scommesse a progressione positiva, si cambiano le scommesse dopo una vittoria. L'idea è quella di godere di una serie di vittorie riducendo il rischio di incorrere in una grande perdita. Ecco un esempio di un semplice sistema di blackjack a progressione positiva. Si inizia con una scommessa di base di 20 dollari. Dopo eventuali perdite, si torna sempre alla scommessa base di 20 dollari. Quando si vince, si raddoppia la scommessa, o si lascia correre, per la mano successiva. Quindi, quando si vince una mano con la puntata base da 20 dollari, si scommette 40 dollari sulla mano successiva. Se si vince la seconda mano di fila, si ritorna alla scommessa base da 20 dollari. Quando si vince per due mani di fila, si vincono 60 dollari. Invece di fermarsi dopo due vittorie di fila, è possibile pareggiare per tre vittorie di fila. Se si utilizza un sistema a tre vincite consecutive, si vincono 100 dollari su una striscia vincente. Decidete voi il sistema e il numero di vittorie prima di fermarvi prima di iniziare a giocare. Si possono trovare molti sistemi di progressione positiva, alcuni dei quali sono progettati per bloccare parte delle vincite mentre si continua una striscia vincente. Ecco un esempio di uno di questi: Si inizia con una scommessa base di $20 e si aumenta la prossima scommessa della metà delle vincite dopo ogni vincita e si ritorna alla scommessa base dopo eventuali perdite. Quindi, se si vince la prima mano, si scommette 30 dollari sulla mano successiva. Se si vince la seconda mano, si scommette 45 dollari sulla prossima mano. Se vinci la terza mano di fila, la tua prossima scommessa sarà di 67,50$, ma la maggior parte dei giocatori scommette 65$ o 70$ a questo punto. Continui a scommettere fino a quando non perdi una mano e inizi a scommettere alla tua scommessa base di 20 dollari. Questo dà l'illusione di bloccare il profitto su una striscia vincente, ma alla lunga non è meglio che scommettere su un tabellone. Proprio come il sistema Martingala e altri sistemi di progressione negativa, un sistema di progressione positiva può essere utilizzato in qualsiasi gioco con quasi parità vince. Le scommesse alla roulette su nero, rosso, dispari o pari, craps e baccarat sono scommesse comuni quando i giocatori utilizzano questi sistemi. In definitiva, non si può superare il vantaggio della casa in un gioco di casinò cambiando la dimensione delle scommesse. Ogni scommessa è indipendente dalle altre e ha lo stesso vantaggio a lungo termine. Ammetto che usare i sistemi di progressione può essere divertente e offrono un modo diverso di giocare. Ma non ti aiuteranno a vincere. Il vantaggio principale dell'utilizzo di un sistema di progressione positivo è che si elimina la possibilità di un'enorme perdita di una quota che finisce per esaurire il capitale utilizzando un sistema di progressione negativo. Se pensate di dover utilizzare un sistema di progressione, un semplice sistema di progressione positivo in cui si scommette la metà delle vostre vincite è quello che userei io. Ma vi consiglio di stabilire un break point a tre o quattro mani in ogni striscia vincente. Questo è il sistema che userei se dovessi usare un sistema di progressione. La scommessa base sarebbe di 20 dollari e scommetterei circa la metà delle vincite della mano successiva. Mi fermerei e tornerei alla mia scommessa originale di 20 dollari dopo eventuali perdite e dopo tre vittorie di fila. Quando vincevo la prima mano, scommettevo 30 dollari sulla mano successiva. Quando vincevo le prime due mani, scommettevo 40 dollari sulla terza mano. Poi farei una scommessa base di 20 dollari alla mano successiva e ricomincerei da capo. Ma qualsiasi sistema di scommesse progressive dovrebbe essere evitato perché non vi aiuterà a vincere. L'altro sistema di progressione positiva che ho visto utilizzato si basa sul Fibonacci che ho trattato nell'ultima sezione. Aumenta le tue scommesse dopo ogni vincita dalla seconda e non scommette l'intera vincita. Si inizia sempre con la scommessa base e si fa il prossimo multiplo di quelle scommesse sulla striscia vincente in base al numero di Fibonacci. Così, la prima e la seconda scommessa sono sempre le stesse, la terza scommessa è il doppio della tua scommessa di base, la quarta è tre volte, la quinta è cinque volte, e così via. 6. Prendere sempre un'assicurazione Questa strategia è l'opposto della strategia corretta. Non dovreste mai prendere un'assicurazione, anche se avete una buona mano. La maggior parte dei giocatori non si assicura ogni volta che il mazziere ha un asso, ma molti lo fanno quando hanno una buona mano. Ma c'è una buona ragione, supportata dalla semplice matematica, per cui non si dovrebbe mai stipulare un'assicurazione con qualsiasi mano. Il casinò ha fatto un ottimo lavoro nel far sembrare la scommessa assicurativa un buon affare e nel farla sembrare collegata alla vostra scommessa originale. Ma nessuna di queste due cose è vera. Una scommessa assicurativa è semplicemente una scommessa sul fatto che la carta del mazziere sia o meno un 10 o una carta di faccia. Quando si acquista un'assicurazione, si piazza una seconda scommessa pari alla metà della scommessa iniziale e si vince due a uno, o 2 a 1, sulla seconda scommessa quando la carta del dealer è un 10. Si perde la seconda puntata e si gioca normalmente la mano iniziale se la carta del mazziere non vale 10. Questo significa che quando la carta del mazziere ha 10 anni, sembra che tu abbia raggiunto il pareggio. Perdi la tua scommessa iniziale e vinci la scommessa dell'assicurazione. Ecco un esempio: Si scommette 20 dollari e si ottiene un 10 e un otto e il mazziere ha un asso. Accettate l'offerta dell'assicurazione e mettete sul tavolo altri 10 dollari. Il mazziere ha un jack come carta vincente, quindi si perde la scommessa iniziale di 20 dollari e si vincono 20 dollari sulla scommessa dell'assicurazione. Si raggiunge l'equilibrio sulla mano. Il problema è che la scommessa assicurativa paga due a uno, ma le probabilità sono peggiori di due a uno. Qualsiasi carta in basso che sia un 10, fante, regina o re vince la scommessa. Ma ogni carta che è un asso, due, tre, quattro, cinque, cinque, sei, sette, otto o nove perde. Quindi nove carte perdono e solo quattro vincono. E' un rapporto o quote o nove a quattro. Affinché la scommessa dell'assicurazione paghi, le probabilità dovrebbero essere di due a uno. Le probabilità equivalenti sarebbero otto a quattro, non nove a quattro. Quando si stipula un'assicurazione quando è disponibile, si aumenta il vantaggio della casa. Ecco perché non dovresti mai prenderlo. 7. Raddoppia sempre la scommessa sulle quote 9, 10 e 11. Uno dei modi per ridurre il vantaggio della casa quando si gioca a blackjack è scommettere di più quando si hanno più possibilità di vincere rispetto al dealer. Questo non accade su molte mani, ma su alcune mani, quando si può raddoppiare o dividere una coppia, si ha la possibilità di scommettere di più. Quando si detiene un totale di 9, 10 o 11, spesso è più redditizio raddoppiare la scommessa che prendere un'altra carta. Quando raddoppiate la vostra scommessa, raddoppiate la vostra scommessa e ricevete solo una carta supplementare. Molti giocatori si spingono troppo oltre e raddoppiano la loro scommessa su un 9, 10 o 11. Anche se si potrebbe voler raddoppiare la scommessa sulla maggior parte di queste mani, in realtà è più redditizio colpire invece di raddoppiare su alcune di esse. Le simulazioni al computer sono state condotte su milioni di mani per determinare il gioco più redditizio in base a ciò che si possiede e alla carta del mazziere. Qui ci sono le mani specifiche dove si dovrebbe e non si dovrebbe raddoppiare. Quando hai un totale di nove, devi raddoppiare la scommessa contro un dealer di due, tre, quattro, cinque e sei. Devi colpire un sette, un otto, un nove, un dieci o un asso. Quando hai un totale di 10, devi raddoppiare la scommessa contro un dealer di 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Si colpisce contro un mazziere 10 o un asso. Quando hai un totale di 11, devi sempre raddoppiare la scommessa. Questa è la strategia di blackjack meno dannosa in questa pagina, ma aumenta comunque il vantaggio della casa quando la si utilizza. Raddoppiare su 10 e 11 non ti costerà molto, ma quando raddoppi su un totale di 9 contro una carta del mazziere di 7 o più, inizia a farti più male. Sono sicuro che siete stanchi di leggere questo perché ne ho parlato più volte, ma il modo migliore e più semplice per tenere la casa bassa è usare una strategia di base. Prendete una carta e usatela e/o memorizzate la strategia migliore. Questa è l'unica strategia che si può utilizzare per mantenere il vantaggio il più basso possibile. Conclusione Imparate la migliore strategia di base del blackjack e usatela sempre. È l'unica strategia o sistema che può aiutarvi a ridurre al minimo il vantaggio della casa. Se volete avere la possibilità di battere il blackjack a lungo termine, potete iniziare ad imparare a contare le carte. Le sette strategie di blackjack presentate in questa pagina non funzionano così bene come la strategia di base e alcune di esse sono semplicemente terribili. Quando si utilizzano alcune di queste strategie è possibile aumentare il vantaggio della casa di 10 volte o più rispetto alla strategia di base.