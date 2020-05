Sinnai, idee per far rivivere il vecchio municipio: Il consigliere Lobina: "Si potrebbero ricavare spazi per i gruppi consiliari"

Il vecchio Palazzo municipale di Sinnai può essere fatto rivivere anche recuperando spazi da destinare ai gruppi consiliari rappresentati nell'assemblea comunale.

La piazza Chiesa antistante non può funzionare da parcheggio. Un'idea lanciata da tempo dall'amministrazione e che ora è al centro di un intervento del consigliere comunale Aldo Lobina.

L'ex Municipio come è noto, ospita la biblioteca ed è spesso sede di dibattiti e di mostre (nella ex sala consiliare). Ma si potrebbero ricavare anche spazi per la vita amministrativa nel cuore del centro storico.

"L'obiettivo - dice Lobina - è quello di conquistare un luogo dove è più facile incontrarsi e incontrare i cittadini, ma anche restituire alla Piazza Municipio una parte della sua centralità amministrativa".

Per Lobina bisogna anche dire basta alle auto parcheggiate nella piazza.

"Bisogna - prosegue - riempire questo spazio di nuovo senso, contrastare il ritorno all'incuria che ne ha sconvolto la fisionomia, recuperare la funzione per cui anche questa piazza era stata pensata. Un impegno, lo ripeto, già preso. Un impegno tra l'altro che non costa risorse monetarie, soldi pubblici, ma realizzabile solo con la buona volontà".

