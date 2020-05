“Cagliari, meglio che il pilota non abbia tentato un atterraggio di fortuna: ricordate Capoterra?”

Bene ha fatto il pilota a ritornare a Roma invece di tentare un atterraggio di fortuna all’aeroporto di Elmas ieri notte. E la

polemica di Mauro Pili, la domanda che si pone è drammatica. Per cause atmosferiche è accaduta anni fa la tragedia di Capoterra, quando

un aereo civile per tentare di atterrare passando su un corridoio alternativo è andato a schiantarsi sulla montagna che sovrasta

Capoterra. E allora, anzichè sollevare polemiche insensate non si

pensa a garantire la sicurezza dei viaggiatori ricorrendo magari,

viste le distanze e le tecnologie ad informarsi prima di decollare e

non partire prevedendo l’assistenza ai passeggeri ? Essere sulla

cresta delle polemiche nella politica, non sempre accresce il consenso

e gli elettori spesso si stancanno. Non andando a votare, tra l’altro.

Marcello Roberto Marchi

