Covid 19 a Cagliari, l’Ordine dei medici: “Attenzione, mantenete alta la prudenza senza andare dal medico di base”. Un comunicato urgente del presidente Raimondo Ibba avverte i pazienti: “Dalle segnalazioni da molte parti pervenute, l’Ordine dei Medici della provincia di Cagliari invita i pazienti a mantenere alto il livello di prudenza contro il COVID 19 e di evitare di andare dal proprio medico di famiglia senza appuntamento e senza preventivo triage telefonico. Lo stesso principio vale per i pediatri di libera scelta e le guardie mediche.

Ricordiamo infatti che le norme non sono cambiate e che il fatto che ci troviamo in fase 2 non significa che tutto è stato superato.

Permane l’obbligo del distanziamento sociale e il divieto di assembramento, così come non è consentito uscire di casa in presenza di sintomi febbrili, tosse, mal di gola o altre manifestazioni cliniche che possano essere ricondotte a patologie COVID 19 correlate.

In tali casi si ricorda che non si deve andare né dal proprio medico di famiglia né al Pronto Soccorso, ma bisogna prima telefonare e seguire le istruzioni che vengono fornite.

La rigorosa osservanza delle regole è necessaria per proteggere la salute propria, quella delle altre persone e la tenuta economica del servizio sanitario regionale”.

L'articolo Covid 19 a Cagliari, l’Ordine dei medici: “Attenzione, mantenete alta la prudenza senza andare dal medico di base” proviene da Casteddu On line.