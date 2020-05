Altro duro scontro nella maggioranza di governo: il M5S dice no alla regolarizzazione dei migranti. La Bellanova però non fa passi indietro: è pronta a lasciare se non ci sarà questa regolarizzazione: “Non è una battaglia strumentale per il consenso. Queste persone non votano. Se non passa, sarà un motivo di riflessione sulla mia permanenza al Governo. Non sono qui per fare tappezzeria”.

Sempre su Radio anch’io la ministra ha difeso la volontà di far emergere i lavoratori non regolari: “Tra le persone c’è diffidenza perché per anni si è fatta passare l’idea che i diversi sono i nemici e che gli immigrati vengono qui a toglierci il lavoro. Sono invece fondamentali per portare avanti alcune attività, non solo in agricoltura dove rischiamo sperperi enormi per la mancata raccolta, ma anche le badanti che assistono tante persone anziane”, si legge sul nostro giornale partner Quotidiano.net.

L'articolo Il ministro Bellanova: “Pronta a dimettermi se non verranno regolarizzati subito 600mila migranti” proviene da Casteddu On line.