Altri lavori al Foro boario in attesa del centro di documentazione sulla Sartiglia Appaltati rifiniture e miglioramenti che non erano previsti nel progetto originario

Ancora, si interverrà per il ripristino dei collettori in due bagni, comprese le opere murarie; la chiusura dei fori dei faretti; la sostituzione dei rubinetti dei bagni; il ripristino dei fori nel cartongesso per ispezione impianti; la pulizia e il ripristino delle vetrate chiostrina e la sigillatura con silicone, la sostituzione di uno sportello del gruppo antincendio nell’ingresso principale e il ripristino del quadro elettrico nel vano tecnico deteriorato.

Nuovi lavori al Foro bBoario di Oristano, ristrutturato di recente per ospitare il Museo della Sartiglia e il Centro di documentazione e studi sulla Sartiglia. Nei giorni scorsi sono stati appaltati (alla ditta Ghiaccio di Scano di Montiferro) alcuni interventi di completamento e miglioramento non contemplati nel progetto originario, affidato alla direzione tecnica all’architetto Salvatore Trogu.

Fonte: Link Oristano

