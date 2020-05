Fase 2, il Governo lavora ad una norma choc: i lavori edili si potranno fare quasi gratis

Per far ripartire l’economia, dopo lo stop imposto dal coronavirus, il Governo sta lavorando ad una norma choc: le famiglie, che vorranno attuare la riqualificazione energetica o sismica degli edifici, potranno praticamente farlo gratis, cedendo il credito d’imposta del 110% alle imprese che attueranno i lavori. Sarà possibile, senza spendere un euro, effettuare interventi di isolamento termico delle superfici, sostituire gli impianti di riscaldamento, realizzare interventi antisismici. Nei primi due casi, sarà possibile allargare la detrazione del 110% anche agli infissi. I lavori dovranno essere effettuati tra il primo luglio 2020 e il 31 dicembre 2021. La norma, fortemente voluta dal sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Riccardo Fraccaro, verrebbe inserita nel dl maggio.

