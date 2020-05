Proteste da Samugheo contro la Regione per i fondi tagliati alla strada provinciale

“La Regione taglia i fondi per la SP33 e abbandona il centro dell’Oristanese”

Il Circolo del Partito Democratico e il Gruppo consiliare di minoranza chiedono il completamento dei lavori

Il Circolo del Partito Democratico di Samugheo e il Gruppo consiliare di minoranza ‘Costruisci il Futuro’ si uniscono alla protesta sulla rimodulazione del mutuo regionale sulle opere pubbliche, che ha cancellato quasi del tutto il finanziamento per il potenziamento di un tratto della SP33, l’arteria di collegamento più importante, assieme alla SS388, fra il Campidano di Oristano e i centri del Barigadu, del Mandrolisai e della Barbagia di Belvì.

Sul blocco al finanziamento di 9 milioni di euro per il potenziamento della Strada Provinciale 33 nel tratto Allai – Monte Poddighes, comprendente il rifacimento del ponte all’ingresso dell’abitato di Allai, era intervenuto anche l’ex consigliere regionale del Pd Antonio Solinas.

“Questo provvedimento isola ancor di più un territorio di per se penalizzato”, spiega il consigliere comunale di Samugheo Sergio Loi. “Gli ultimi censimenti sono allarmanti dal punto di vista dello spopolamento: crediamo che lasciarci abbandonati a noi stessi possa portare soltanto all’aggravarsi di questo fenomeno che ben presto sancirà la fine delle zone interne e del cuore pulsante della Sardegna”.

La SP33 è una delle arterie più importanti per la viabilità dell’oristanese, in quanto collega i centri di Mandrolisai, Barigadu e parte della Barbagia con il Campidano e la città di Oristano.

“La Giunta regionale a trazione sardo/leghista ha risparmiato dai tagli appena 790 mila euro del finanziamento, in quanto somma già erogata. In caso contrario, non c’è da meravigliarsi che avrebbero sacrificato anche quelli”, osservano i consiglieri comunali di Samugheo Mario Loi, Mario Mura e Sergio Loi. I tre consiglieri chiedono alla Giunta regionale di rimodulare diversamente il mutuo sulle opere pubbliche, completando i lavori sulla SP33 e potenziando ancor di più la viabilità dell’Alto Oristanese e della Barbagia, che rappresenta, secondo i tre consiglieri, il cuore pulsante di una Sardegna dove cultura e tradizione sono rimaste fedeli a se stesse.

“Con il potenziamento della SP33 e il finanziamento della ‘lungodegente’ SP71 Samugheo-Busachi sembrava stesse arrivando una ventata di ossigeno per le zone interne della Sardegna”, proseguono i tre consiglieri. “Evidentemente non è così: la giunta guidata da Christian Solinas probabilmente ritiene che lo spopolamento delle zone interne non sia affatto un problema, oppure ritiene che questo fenomeno non si combatta anche con l’ammodernamento e il potenziamento della viabilità”.

“Non a caso, nella discussione emersa durante la quarta commissione del precedente Consiglio Regionale si dava assoluta priorità alla viabilità interna. Ci chiediamo cosa sia cambiato, ma la nostra risposta può essere una soltanto: è cambiata la Giunta regionale”, aggiungono.

“Non intendiamo dilungarci su quanto sia cruciale per le zone interne godere di una viabilità efficiente per combattere il fenomeno dello spopolamento e ridurre le tempistiche per il raggiungimento delle coste occidentali, a beneficio dei settori produttivi e del turismo”, concludono Mario Loi, Mario Mura e Sergio Loi. “Le zone centrali della Sardegna sono di fatto aree di turismo secondario, ma allo stesso tempo custodi di un patrimonio culturale che ha pochi eguali nel mondo”.

Mercoledì, 6 maggio 2020

