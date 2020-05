Oristano, spogliarello in diretta durante il Consiglio comunale

La notizia è stata rilanciata dalle testate nazionali: il video su La Stampa

Non è per il suo primato di città più sicura d’Italia, né per le sue spiagge, ma Oristano questa mattina è sulle pagine dei media nazionali. Ad attirare l’attenzione del quotidiano La Stampa sulla città di Eleonora, questa volta, è stato uno spogliarello in diretta streaming, durante la discussione del bilancio in Consiglio comunale.

A riunione in corso, in diretta sulla piattaforma Zoom, uno dei partecipanti – il revisore dei conti Carmine Mannea – decide di mettersi comodo e infilarsi il pigiama, senza rendersi conto di avere la telecamera accesa. In Consiglio, anche se qualcuno sembra essersene accorto, hanno continuato a discutere in completa nonchalance.

Ecco qui il link all’articolo di Nicola Pinna, se qualcuno è curioso di vedere (o rivedere) l’esibizione involontaria: https://video.lastampa.it/cronaca/spogliarello-durante-la-diretta-del-consiglio-comunale-di-oristano-per-due-minuti-va-tutto-online/114145/114161.

