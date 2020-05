Leggere l’oroscopo: chi lo fa in Italia, dove trovarlo

Alcune ricerche pubblicate lo scorso anno hanno permesso di fotografare il comportamento degli italiani per quanto riguarda l’oroscopo. Ad oggi solo un italiano su dieci non legge mai l’oroscopo, mentre i suoi connazionali lo fanno almeno saltuariamente. Oggi è poi molto semplice reperire informazioni di qualsiasi genere, internet ci propone infatti l’oroscopo da parte dei principali astrologi, come avviene ad esempio sul sito https://www.pianetadonne.blog/category/oroscopo/.

Perché si legge l’oroscopo

L’astrologia è una delle più antiche forme di divinazione. L’astrologo si occupa di valutare il posizionamento sulla sfera celeste delle stelle visibili, quelle che formano le più note costellazioni. A seconda della stagione e del mese dell’anno la terra si sposta, cosa che consente all’uomo di vedere le stelle in modo differente, a seconda della posizione e dell’inclinazione del globo terrestre. Chi legge l’oroscopo lo fa soprattutto per soddisfare la propria curiosità. Queste divinazioni infatti contengono dei suggerimenti su cosa avverrà domani, o meglio, ci riferiscono quali saranno gli eventi propiziati dal posizionamento delle stelle.

Dove leggere l’oroscopo

Oggi è facilissimo trovare un oroscopo; se un tempo era necessario acquistare riviste specializzate o rotocalchi femminili, oggi l’oroscopo si trova ovunque. Lo pubblicano vari quotidiani, ma è disponibile anche in rete, dove si possono reperire anche le divinazioni degli astrologi più noti e affidabili. Chi desidera leggere un oroscopo quindi non deve fare altro che cercarlo online, verificando le previsioni per il proprio segno zodiacale.

Di che segno sei?

Non è difficile da reperire neppure questa informazione, visto che il segno zodiacale è attribuito considerando il giorno della nascita, quindi le stelle che in quel periodo sono “nascoste” dal sole. Per sapere il proprio segno zodiacale è quindi sufficiente considerare il giorno del compleanno e informarsi sul segno zodiacale di quel periodo. I segni dello zodiaco sono 12, più o meno uno per ogni mese dell’anno. Visto però che i calcoli sono basati sull’andamento del sole, della luna e delle stelle, la suddivisione di ogni segno zodiacale è sfalsata rispetto al mese lunare. Solitamente l’ultimo giorno di un segno zodiacale è il 21° del mese, con qualche eccezione che sposta il termine al 23° giorno del mese.

Gli astrologi italiani più famosi

Di questi tempi Paolo Fox è di sicuro uno tra gli astrologi italiani più famosi. Complici le sue frequenti partecipazioni a programmi televisivi con ampia audience. Il fare sornione e l’atteggiamento pacato sono le sue caratteristiche peculiari, che sicuramente hanno contribuito al suo successo. Anche Branko è un astrologo italiano molto noto, che ha qualche anno in più rispetto a Paolo Fox. Le sue divinazioni sono molto note, opera in radio e in televisione, oltre a pubblicare l’oroscopo su alcune riviste. Inoltre ogni anno pubblica un volume dedicato alle previsioni astrologiche per l’anno successivo. Un tempo l’astrologo era una sorta di connubio tra un sacerdote e uno scienziato, oggi ha un ruolo di minore importanza, ma comunque si tratta di soggetti apprezzati e seguiti da un grande pubblico.