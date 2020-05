Cagliari, cena indiana alla Caritas: il dono della comunità sikh a cristiani e musulmani

Sikh, cristiani e musulmani insieme nel nome della carità al tempo dell’emergenza covid. Ieri sera, presso la Mensa Caritas, la cena per i bisognosi è stata offerta da un noto ristorante indiano cittadino, segno tangibile della generosità da parte della comunità sikh di Cagliari.

«Nonostante il momento di grande criticità che stiamo vivendo – spiega Sandeep Singh, titolare del ristorante, presente ieri sera insieme a suo padre Amajit – abbiamo voluto, nel nostro piccolo, dare un segno di comunione e solidarietà. È stato un momento commovente ed emozionante: uniti nella gioia di stare insieme senza differenze e nel desiderio di affrontare insieme questo periodo così difficile».

Ed ecco il menù: un piatto composto da lenticchie gialle, curry di verdure e riso bianco; un’ottantina i pasti serviti a tavola agli ospiti suddivisi in turni, e una sessantina quelli da asporto destinati agli ospiti musulmani, in modo da rispettare gli orari del Ramadan. «Da sempre la nostra mensa è aperta a tutti – commenta il direttore Caritas don Marco Lai – e proprio in un’ottica ecumenica e di fratellanza universale essa attira la simpatia delle tante comunità presenti nel nostro territorio».