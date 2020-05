Cagliari, aereo bloccato per nebbia: “Due tentativi di atterraggio poi siamo tornati a Roma”

Stanno rientrando gli oltre sessanta passeggeri del volo Alitalia che, ieri sera, sono stati costretti a dover far marcia indietro causa fitta nebbia. L’aereo, partito da Fiumicino, è arrivato vicinissimo a Elmas ma, dopo qualche giro sopra il cielo di Villasimius, ha dovuto fare “retromarcia”, ritornando nello scalo capitolino. Tra chi si trovava a bordo c’erano anche dei lettori di Casteddu Online, che hanno raccontato ciò che hanno vissuto. Andrea M. scrive che “stavamo girando perchè il pilota ha cercato di contattare Olbia e Alghero, che ovviamente erano chiusi. Ha poi provato una manovra di atterraggio ma niente”. E, appena ritornati a Roma, “siamo stati trasferiti in hotel”.

