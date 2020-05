Macomer, l'11 riprendono l'attività parrucchieri ed estetiste

Via libera del sindaco Succu dopo il sit in di questa mattina

Il sindaco ha ricevuto una delegazione di professionisti dei servizi alla persona, ai quali ha elencato le misure sanitarie per ripartire in sicurezza. «L'11 maggio firmerò l'ordinanza solo in presenza di certe condizioni: l'indice di contagiosità deve essere sotto i 0,5 e il professionista deve essere dotato di tutti i dispositivi di protezione - ha detto all'ANSA il sindaco Succu - Oltre alle mascherine e i guanti devono aver visiere e termoscanner e ci sono obblighi anche da parte dei clienti, che dovranno presentare un' autocertificazione sia sulla provenienza che sull'esposizione al contatto. Obbligatoria la distanza di due metri tra una cliente e l'altra e la sanificazione di tutte le postazioni dopo ogni trattamento».(ANSA).

MACOMER. Via libera da parte del sindaco di Macomer Antonio Succu, alla riapertura di parrucchieri, barbieri ed estetisti per l'11 maggio prossimo - data a partire dalla quale queste attività lavorative possono ripartire secondo l'ordinanza della Regione - ma con condizioni di sicurezza sanitare severe. La decisione è arrivata dopo il flash mob della categoria stamattina nella cittadina del Nuorese.

Fonte: La Nuova Sardegna

