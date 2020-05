Nebbia su Elmas, il volo per Cagliari costretto a rientrare a Roma dopo un “valzer” su Villasimius. La fitta nebbia di questa notte si è trasformata in odissea per i viaggiatori: il volo Alitalia è rimasto a lungo tra Cagliari e Villasimius ma non è riuscito ad atterrare e ha dovuto fare rientro a Fiumicino. Sarebbe dovuto atterrare a Cagliari alle 22,50, ma è tornato verso la capitale dopo vari tentativi ed è planato sulla pista romana alle 00,23.. Dura polemica dell’ex deputato Mauro Pili :”Il volo da Roma per Cagliari previsto alle 22.55 arriva a Elmas e fa dietro front per nebbia!!! Ma è possibile che in un’isola non si possa atterrare perché c’è nebbia!! Chiusi anche tutti gli altri aeroporti sardi! Allora a Milano non si potrebbe mai atterrare?”, le parole di Mauro Pili su Fb.

