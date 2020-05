Quartu piange Efisio Ibba, ecco chi era il ciclista 56enne morto in viale Colombo

Efisio Ibba, cinquantasei anni, dipendente dell’ufficio Patrimonio del Comune di Cagliari e un passato lavorativo anche nello staff politico dell’ex presidente sardo Francesco Pigliaru. È lui il ciclista rimasto colpito da un malore, che si è rivelato mortale, in viale Colombo a Quartu Sant’Elena. Era a bordo della sua bici quando è caduto per terra, Ibba: proprio in quel momento stava passando una volante del commissariato quartese. I due agenti a bordo hanno subito chiamato i soccorsi, arrivati nel giro di pochi minuti. Prima, un mezzo di base del 118, poi una medicalizzata. I soccorritori hanno cercato di rianimarlo, ma alla fine il suo cuore ha cessato di battere. Il cinquantaseienne lascia moglie e un figlio.

