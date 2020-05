Capoterra, via libera al nuovo spettacolare parco dell’acqua a Poggio dei Pini

C’è il via libera a Capoterra, assegnati i lavori per il Progetto (Baddhe) a Poggio dei Pini. L’assessore ai Lavori Pubblici Silvano Corda spiega: “Si tratta di una riqualificazione dell’area che consisterà nella realizzazione di un parco dell’acqua, dotato di giardini, di aree giochi per bambini, circondato da area verde. Sarà dotato di un piccolo anfiteatro, completamente illuminato. L’ inizio dei lavori è previsto entro l’estate 2020 ( COVID 19 PERMETTENDO). La spesa e’ pari a €.350 Mila. Sono particolarmente soddisfatto di questa grande rivoluzione dei lavori pubblici poiché si lavora per il miglioramento di tutto il territorio di Capoterra e non solo per il centro storico. Si tratta di un gran bel progetto voluto fortemente e condiviso da tutti i componenti di maggioranza egregiamente guidata dal sindaco Francesco Dessì, che andrà a recuperare un’area degradata, utilizzabili da tutti i cittadini”.

