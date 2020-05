Sinnai, riaperta la pineta: per entrare mascherina, guanti e distanza di sicurezza

A Sinnai ogni decisione sui trasporti, sulle riaperture delle attività commerciali e artigianali sarà presa in ambito territoriale, a livello di Città metropolitana.

"Credo sia la scelta migliore", dice il sindaco di Sinnai Tarcisio Anedda.

Ieri si è riunito il Consiglio della stessa Città metropolitana proprio per decidere cosa fare ora che si è aperta la Fase 2 dell'emergenza Covid 19.

Le varie attività verranno riaperte lo stesso giorno all'interno di tutti i Comuni della Città metropolitana anche per evitare spostamenti di residenti da un centro ad un altro che provocherebbero un grosso pericolo in materia di contagi. E ogni decisione sarà presa con in mano i dati sugli stessi eventuali nuovo contagi che ci saranno forniti dell'autorità sanitaria.

Diverse attività dovrebbero riaprire dall'11 maggio. Ma saranno decisivi i dati forniti dall'Ats.

L'incontro dei sindaci della Città metropolitana che si è tenuto a Cagliari ha insomma favorito l'adozione di un progetto unitario che potrebbe anche andare oltre gli immediati confini della stessa Città metropolitana.

"Abbiamo anche affrontato - spiega Anedda - i problemi , grossissimi, dei trasporti, della scuola e del turismo. Per ognuno di questi temi sarà attivato un gruppo operativo che sarà formato dagli assessori di tutti i Comuni del territorio e che farà capo al delegato della Città metropolitana". Insomma, non più interventi a macchia di leopardo da parte dei sindaci ma, almeno nei temi più complessi, si agirà attraverso gli organismi preposti nella riunione di ieri.

"Credo che non si possa fare altro e che sia la soluzione più logica", commenta ancora Anedda. "Di fronte a problemi tanto grandi bisogna muoversi con unanimità di intenti".

Su temi meno complessi saranno invece i singoli sindaci a decidere.

"A Sinnai - dice Anedda - è aperta la pineta per le passeggiate e resterà comunque chiusa alle auto. Si potrà insomma solo camminare o correre a distanza di almeno un metro l'uno dall'altro e non potranno essere utilizzati i giochi presenti. In pineta e negli altri parchi pubblici si entrerà con la mascherine e i guanti. Come nel cimitero e nell'ecocentro comunale, che riapriranno con mia ordinanza ugualmente da giovedì".

Com'è la situazione? "Si va verso la direzione giusta, ma è proprio questo il momento di non sbagliare. Mascherine indossate nel modo giusto, guanti, lavaggio delle mani e distanza fra le persone: sono queste le prescrizioni che dobbiamo continuare a rispettare".

Fonte: L'Unione Sarda