Non solo potrai ordinare comodamente da casa, ma lo potrai fare in tutta sicurezza, infatti sono state attivate specifiche procedure per garantire una consegna senza contatto per preservare la sicurezza di tutti, da chi prepara i famosi hamburger, a chi li consegna fino a tutti i clienti, che si vedranno recapitare il proprio menu preparato al momento in una busta chiusa, ad un metro di distanza.

Burger King®, oltre a scaldare le proprie famose griglie, in questo periodo ha fatto di tutto per prepararsi al meglio alla riapertura, aumentando ancora di più le proprie rigide procedure di igiene e sicurezza, e dotando tutti i propri dipendenti di mascherine e guanti.

E adesso Burger King®è pronto anche per la fase 2!

Aspetta tutti in via Calamattia con la leggendaria King Drive, la corsia di asporto in auto, che permette di ordinare e portarsi via i menu Burger King® senza mai scendere dal proprio veicolo, in massima sicurezza.

L'articolo BURGER KING® DA OGGI A CASA TUA! proviene da Casteddu On line.