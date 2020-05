Franco Perez non c’è più, muore a settantanove anni uno dei papà dei commercianti di tutta Quartu Sant’Elena. Negli anni Sessanta ha aperto un negozio, in via Eligio Porcu, diventato famosissimo e legato all’abbigliamento, soprattutto quello per matrimonio. Tante spose e sposi hanno comprato abiti da cerimonia da signor Franco, e oggi in tanti piangono la sua scomparsa. Lascia tre figli e tantissimi amici, in primis tra i commercianti. A tracciare un ricordo molto preciso di Franco Perez è Efisio Protto, presidente della Pro Loco di Quartu e negoziante in pensione: “Franco stava male da un po’ di tempo ma, quasi ogni giorno, faceva comunque visita al negozio che aveva creato da zero negli anni Sessanta, portando a Quartu una novità nel settore commerciale, ovvero gli abiti da cerimonia, ma non solo”.

“Tutta Quartu deve dirgli ‘grazie’ per averla fatta fiorire dal punto di vista commerciale, il suo negozio era frequentatissimo anche da persone di altre città. Avrei voluto eleggerlo quartese dell’anno, già da tempo avevo questo desiderio. Purtroppo, non ho fatto in tempo: porgo le mie più sentite condoglianze a tutti i familiari, Franco mancherà tantissimo a tutti, la sua abnegazione al lavoro è sempre stata ammirevole”.

L'articolo Quartu perde il suo papà dei commercianti, muore a 79 anni Franco Perez proviene da Casteddu On line.