La Sardegna sfiora ancora il contagio zero: un solo positivo nel Cagliaritano e in tutta l’Isola. E nessun morto per Coronavirus. Come nella giornata di ieri un solo contagiato in tutta la Sardegna: finalmente respiriamo, nella fase due appena iniziata. Sono 1.318 i casi di positività al virus Covid-19 accertati in Sardegna dall’inizio dell’emergenza. Il dato odierno registra l’unico incremento (+1) nella Città Metropolitana di Cagliari. È quanto rilevato dall’Unità di crisi regionale nell’ultimo aggiornamento. In totale nell’Isola sono stati eseguiti 28.867 test. I pazienti ricoverati in ospedale sono in tutto 103, di cui 9 in terapia intensiva, mentre 539 sono le persone in isolamento domiciliare. Il dato progressivo dei casi positivi comprende 452 pazienti guariti (+19 rispetto al dato precedente), più altri 105 guariti clinicamente. Resta invariato il numero delle vittime (119).

Sul territorio, dei 1.318 casi positivi complessivamente accertati, 243 sono stati registrati nella Città Metropolitana di Cagliari (+1 rispetto all’ultimo aggiornamento), 94 nel Sud Sardegna, 55 a Oristano, 78 a Nuoro, 848 a Sassari.

