Monserrato, un tumore si porta via a 43 anni Silvia Lampis: “Adesso viaggia tra le stelle”

Una scomparsa che ha creato molta tristezza e choc tra tantissime persone, quella di Silvia Lampis. La donna, 43 anni, è morta oggi nella casa di Monserrato nella quale viveva insieme alla madre. Quattro figli, per tanti anni è stata maestra elementare. A portarsela via, un tumore contro il quale stava combattendo da tempo. Figlia di Maria Cau, poetessa e scrittrice 73enne conosciuta anche oltre i confini regionali, è proprio lei, contattata da Casteddu Online, a ricordare quanti più dettagli possibili della figlia: “Per circa dieci anni Silvia è stata maestra delle elementari, faceva spesso supplenze e lavorava insieme ai bambini disabili. Aveva un animo dolcissimo ed era ribelle, sempre sicura di ciò che voleva fare. Nel 2015 si è trasferita a Londra, è tornata in Sardegna dopo due anni”. Ancora prima, “dal 2008”, la Lampis aveva iniziato una battaglia molto dura contro “un tumore alla mammella. ha subìto due interventi molto delicati. Se n’è andata a casa, praticamente tra le mie braccia”, racconta, con la voce rotta dalla commozione, la Cau.

“Silvia lascia quattro figli, tutti minorenni. Era conosciuta e benvoluta da tantissime persone”, ricorda ancora la 73enne, che su Facebook ha dedicato un pensiero, molto toccante, alla figlia volata via: “Ciao figlia adorata, un dolore immenso mi ha spaccato il cuore. Mi lasci cosi in un dolore che non ha eguali. Ti sei liberata dal male che ha spento il tuo sorriso.,lasciando me con un dolore inguaribile. Ora non mi dirai più ‘mammina mia quanto ti amo’. Vai libera figlia mia,

inizia il tuo lungo viaggio fra le stelle, le persone che hai amato in terra stanno preparando una grande festa per te lassù nel cielo. Tu sei stata e sarai la poesia più bella che io abbia mai scritto. Arrivederci amore di mamma”.

