“Il Buono a tavola”: uno sconto sulla spesa per chi sostiene i ristoratori

Il valore del buono arriverà interamente nelle tasche dei ristoratori che quindi non dovranno concedere alcuno sconto agli acquirenti dei buoni per l’anticipo di denaro. Sarà invece lo stesso Centro Cash a premiare i futuri avventori mettendo a disposizione uno sconto speciale da spendere presso uno dei propri Cash&Carry.

La campagna ha lo scopo di far recuperare liquidità a quelle attività che risentono di questo lungo periodo di chiusura, permettendogli di prepararsi alla riapertura vendendo anticipatamente dei buoni per pranzi o cene, che gli acquirenti dei buoni potranno poi consumare sino al 30 agosto.

“L’obiettivo è quello di provare a dare un piccolo contributo per far ripartire quegli esercizi commerciali che in questo periodo hanno risentito maggiormente del lock down e nel contempo stimolare lo spirito di comunità fondamentale in questi tempi difficili”, illustra l’Amministratore Delegato di Centro Cash, Giorgio Annis, “e lo facciamo perché ancora una volta vogliamo sforzarci di essere parte integrante della comunità in cui operiamo e perché crediamo fortemente che questo sia il momento giusto per guardare al futuro con fiducia e costruirlo con i nostri clienti”.

Dall’inizio dell’emergenza covid-19 l’insegna del Gruppo Abbi della Fratelli Ibba di Oristano ha promosso diverse azioni solidali a sostegno delle persone maggiormente in difficoltà, come la spesa sospesa per la raccolta di generi di prima necessità e la concessione dello sconto del 10% a tutte le Onlus, Enti benefici e Comuni impegnati nell’acquisto di prodotti per i bisognosi.

Martedì, 5 maggio 2020

