Ancora chiusi al pubblico gli uffici Abbanoa: ecco i servizi sostitutivi

Utilizzabili tramite e-mail, app e telefono per far fronte all’emergenza da covid-19

Ancora chiusi al pubblico gli uffici di Abbanoa a causa dell’emergenza da coronavirus, ma i gestori del servizio idrico hanno potenziato i servizi online: basta una semplice mail per recuperare la bollette e una telefonata per richiedere l’attivazione di una nuova utenza.

Il servizio clienti è stato potenziato tramite i servizi online (dal sito abbanoa.it o dall’app Abbanoa) e telefonici tramite call center (800 062 692, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 18.30 con orario continuato e il sabato dalle 8.30 alle 13.15).

Oltre all’invio della fattura cartacea, ai clienti che hanno già fornito un indirizzo mail e a tutti quelli registrati nei servizi online Abbanoa invierà una mail che segnalerà l’emissione di una nuova bolletta (scaricabile dall’area clienti del sito o dall’app Abbanoa, disponibile per smartphone e tablet IOS e Android).

Chi non avesse ancora fornito il proprio indirizzo mail può farlo registrandosi allo sportello online del sito oppure installando l’app. In questo modo si eviteranno anche i disguidi legati all’eventuale mancata consegna delle bollette o allo smarrimento da parte dei clienti, che avranno la possibilità di recuperare tutte le fatture. Resta comunque per tutti la spedizione della bolletta cartacea, per posta.

Ancora prima dell’emergenza Covid-19, tutte le attività di gestione della propria utenza (dalla voltura alla cessazione) potevano essere gestite comodamente da casa tramite lo sportello online. Per venire incontro alle persone (soprattutto gli anziani) che hanno poca dimestichezza con internet, Abbanoa ha attivato un nuovo servizio telefonico: le richieste di nuovo allaccio potranno essere presentate tramite il call center (800.062.692). Saranno poi gli operatori a guidare i clienti.

Per quanto riguarda l’attività sul campo, sono pienamente operative le squadre tecniche che eseguono l’installazione dei contatori e quelle per sopralluoghi urgenti e non rimandabili per nuovi allacci. Sono state sospese invece le letture periodiche e le attività programmate di sostituzione dei contatori. Non cambia la possibilità di comunicare l’autolettura preferibilmente utilizzando i servizi on line (sito e app).

Non cambiano le modalità di emissione delle fatture. Ma in assenza di letture periodiche a causa dell’emergenza sanitaria, saranno emesse in acconto, secondo le disposizioni regolatorie.

Non variano neppure le modalità di pagamento. È tuttavia raccomandato l’utilizzo di metodi di pagamento automatico, quali la domiciliazione bancaria, o quello via web dallo sportello online a cui si accede dal sito o dall’app Abbanoa.

Né a livello nazionale né regionale per il momento è stata introdotta una misura che consenta ad Abbanoa di posticipare il pagamento delle fatture già emesse e di quelle che saranno emesse nel periodo dell’emergenza. Non cambiano le scadenze delle rate. Tuttavia, coloro che non potranno far fronte al rispetto delle scadenze a causa dell’emergenza sanitaria, non decadranno dal beneficio della dilazione e non subiranno il distacco della fornitura.

Non ci sono variazioni sull’invio dei solleciti di pagamento. Tuttavia, con riferimento alle bollette che siano emesse o che abbiano scadenza nel periodo dal 10 marzo o che contengano consumi relativi al medesimo periodo, sarà consentita la possibilità di pagare le somme sollecitate in maniera rateizzata e senza interessi (maggiori dettagli saranno riportati nei solleciti).

Nel periodo dell’emergenza sanitaria Abbanoa non notificherà, né metterà in esecuzione ingiunzioni fiscali. Non eseguirà neanche interruzioni, limitazioni e sospensioni delle forniture per morosità, e procederà a riattivare quelle sospese per morosità dal 10 marzo 2020.

L’Autority competente sui Servizi idrici, ARERA, ha sospeso temporaneamente i termini di scadenza per la presentazione delle domande di rinnovo del bonus. Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito dedicato.

È sempre assicurato il servizio Abbanoa per la segnalazione dei guasti (800 022 040, attivo 24 ore) e il pronto intervento entro 3 ore dalla chiamata, a condizione che si tratti di richieste urgenti e non rinviabili.

Martedì, 5 maggio 2020

L'articolo Ancora chiusi al pubblico gli uffici Abbanoa: ecco i servizi sostitutivi sembra essere il primo su LinkOristano.it.