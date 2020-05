Con i bambini sempre in rete, pedofili senza freni durante il lockdown: “Dati sconvolgenti”

“Questo virus subdolo ci ha costretti all’isolamento, lasciandoci il web come unico strumento di socialità per comunicare con l’esterno. A questo, si sono aggiunti i noti ‘bastardi’ della rete che hanno sfruttato l’emergenza di questi due mesi per adescare i minori online e saziare la loro depravazione criminale”. Lo ha detto Licia Ronzulli, presidente della commissione parlamentare per l’infanzia e l’adolescenza, intervenendo in videoconferenza all’evento promosso da Telefono Azzurro in occasione della Giornata nazionale contro la pedofilia e la pedopornografia.

