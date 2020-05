Pagamenti in ritardo? I geometri propongono il “fondo rotativo”

La Cassa di previdenza può anticipare i compensi e poi farsi rimborsare dalle amministrazioni pubbliche



Dopo la denuncia sul ritardo nei pagamenti da parte della amministrazioni pubbliche fatta dal presidente Fulvio Deriu, il Collegio dei geometri e geometri laureati della provincia di Oristano ora propone una soluzione: sfruttare il “fondo rotativo” messo a disposizione dalla Cassa italiana di previdenza ed assistenza dei geometri liberi professionisti.

In sostanza, la Cassa anticiperebbe le competenze professionali per le attività fatturate e la pubblica amministrazione committente dovrebbe restituire le somme secondo le modalità fissate nella convenzione e nei tempi più idonei per superare le limitazioni del rispetto dei vincoli di bilancio. Questa soluzione da un lato offrirebbe alle pubbliche amministrazioni un aiuto concreto ed immediato nello svolgimento delle proprie funzioni, dall’altro sarebbe un incentivo per l’attività professionale.

Il sistema funzionerebbe grazie al contributo della Cassa Depositi e Prestiti, immediatamente fruibile per le pubbliche amministrazioni, e permetterebbe di rispettare i tempi per gli incarichi professionali da affidare in convenzione, in un quadro certo della disciplina del rapporto e dei compensi di riferimento, già oggetto di una convenzione con Anci.

Il Collegio, dopo aver verificato preventivamente l’iscrizione e la formazione dei professionisti, manterrebbe il controllo sugli stessi, selezionandoli autonomamente e verificandone l’attività nelle successive fasi, fino alla valutazione delle richieste economiche.

Martedì, 5 maggio 2020

