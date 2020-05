Solinas (Pd) denuncia: la Regione taglia i fondi per la strada Siamanna – Allai

Nel progetto prevista anche la realizzazione di un nuovo ponte La giunta regionale ha cancellato quasi del tutto lo stanziamento necessario alla realizzazione del completamento della strada Siamanna – Allai e del nuovo ponte d’ingresso all’abitato di Allai. La denuncia è dell’ex consigliere regionale del Pd Antonio Solinas, già presidente della commissione regionale, secondo il quale l’esecutivo ha lasciato a disposizione dell’amministrazione provinciale di Oristano solo le somme già accreditate, poco meno di un milione, a fronte di quasi 9 milioni di stanziamento previsti. “Ricordo la discussione in 4^ commissione del consiglio regionale sulla prima rimodulazione del mutuo sulle opere pubbliche”, afferma Antonio Solinas. “Indicando il potenziamento della viabilità interna come priorità, con la convinzione che lo spopolamento delle zone interne si rallenta, anche, avvicinando i territori delle aree interne alla costa e ai centri principali, in quell’occasione la commissione all’unanimità chiese alla giunta regionale di finanziare il completamento della Siamanna – Allai e il nuovo ponte d’ingresso al paese di Allai”.

“La Giunta accolse la richiesta è finanziò l’opera per un importo di 9 milioni di euro”, afferma ancora Antonio Solinas. Oggi, mentre l’iter amministrativo di approvazione del progetto è in fase conclusiva, la giunta regionale con la deliberazione del 29 aprile cancella quasi del tutto il finanziamento lasciando, all’amministrazione provinciale di Oristano solo le somme già accreditate (400.000 +390.000). Mi chiedo cosa è cambiato? Quella fu una scelta di tutti i gruppi presenti in commissione. Di chi è oggi la scelta di cancellare un opera di vitale importanza per il centro Sardegna? Non è un opera che riguarda solo il comune di Allai ma, avvicina ad Oristano il Barigadu, tutto il Mandrolisai e interessa anche i territori della Barbagia di Belvì e Aritzo. Da una parte, con pazienza si è costruito”, conclude Antonio Solinas, “dall’altra, con una semplicità allarmante e in totale silenzio, si distrugge”. Martedì, 5 maggio 2020 L'articolo Solinas (Pd) denuncia: la Regione taglia i fondi per la strada Siamanna – Allai sembra essere il primo su LinkOristano.it.

