Rivedere il regolamento per permettere ai locali che somministrano cibo o bevande una più facile collocazione all’aperto di tavoli e strutture amovibili nelle aree pubbliche a Cabras. La proposta arriva dalla consigliera comunale del PD Alessandra Lochi, che ha presentato una mozione per facilitare ai locali il proprio lavoro, viste le norme di distanziamento imposte dall’epidemia.

Cabras: più spazio e meno tasse per i tavolini di bar e ristoranti all’aperto Nella mozione della consigliera comunale del Pd Alessandra Lochi le proposte per aiutare i locali pubblici

“L’emergenza scaturita dalla pandemia da covid–19, che ha colpito anche la nostra comunità, con gravi conseguenze oltre che sotto il profilo strettamente sanitario anche sotto il profilo economico, non può lasciare indifferente chi è chiamato ad amministrare la cosa pubblica”, spiega la consigliera Lochi.

Per questo, il Consiglio dovrebbe “rivedere i regolamenti comunali, alla luce dei problemi che la crisi sanitaria ed economica hanno messo in evidenza. In particolare, in riferimento alle attività di somministrazione di bevande e alimenti, sia in ragione della chiusura forzata degli ultimi mesi, sia in ragione delle stringenti regole a cui dovranno sottostare alla loro riapertura”.

Secondo la consigliera Alessandra Lochi, all’interno del regolamento attualmente in vigore è necessario rivedere tre punti. Il primo punto – all’articolo 4 – riguarda i limiti per l’occupazione di suolo pubblico: per consentire il rispetto delle regole sulle distanze, gli spazi utilizzabili dovrebbero essere aumentati fino al 400%.

La seconda modifica riguarda l’articolo 8 (termini e modalità per il rilascio del permesso): secondo la consigliera, l’istruttoria dovrebbe essere conclusa entro dieci giorni dalla data di presentazione della domanda.

Infine, la consigliera Pd suggerisce l’esonero dalla Tosap, la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche: per quest’anno, tutte le attività di somministrazione di alimenti e bevande non dovrebbero pagarla (e la misura potrebbe essere prorogata, in funzione dell’andamento della pandemia).