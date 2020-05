“Caos negli autobus del Ctm oggi a Cagliari: disastro totale, perchè non sono state rispettate le distanze?”. Durissimo documento di protesta dei sindacati: “Nella giornata odierna abbiamo assistito ad una grande prova generale della così detta fase 2 applicata al trasporto pubblico locale. Un disastro totale- si legge nella nota firmata da Stefano Mameli della Fit Cisl anome delle segreterie Aziendali e territoriali di Filt Cgil, Fit Cisl, Uil trasporti, Faisa Cisal, Ugl Trasporti e CSS- la RAS con ordinanza n 20 e nonostante le osservazioni che le OO SS hanno preventivamente comunicato al Presidente Solinas, non ha previsto una ripresa totale del servizio gettando il trasporto in una vera e propria bolgia. Il Ctm di canto suo ha, in questa occasione rivisto in aumento le capienze massime degli autobus generando riempimenti tali da non consentire il metro di distanza tra le persone”.