Solinas, prezzi alle stelle in Sardegna: “C’è chi lucra sui generi alimentari”

C’è ancora chi lucra sui generi alimentari. Parola del presidente della giunta regionale Christian Solinas che annuncia una richiesta ai Prefetti per un giro di vite. “Ancora nei piccoli paesi c’è chi coglie questo momento per lucrare un utile eccessivo”, ha dichiarato il Governatore, “i controlli saranno intensificati. Chiederò anche ai prefetti verifiche sui generi di prima necessità e alimentari. Anche perché purtroppo chi abita nei piccoli centri non può spostarsi nei discount di un altro comune e quindi è costretto a spendere di più o a rinunciare. E questo non è giusto”.

Solinas ha sottolineato i buoni rapporti istituzionali con il ministro delle Regini Boccia, ma riferendosi alle riserve sollevate dal Governo sull’ordinanza che dà il via alla Fase 2 ha dichiarato che la Regione non intende rinunciare alle proprie prerogative.