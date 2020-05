Coronavirus: un solo contagio in Sardegna. Nessuno a Oristano

I dati dell’Unità di crisi della Regione rettificano quelli precedenti del Ministero che davano quota zero

Un’ora di tempo per gioire dell’obiettivo zero contagi da coronavirus in Sardegna e poi, dopo la notizia dell’Unità di crisi del Ministero della salute, quella dell’Unità di crisi della Regione che, invece, segna un contagio a Cagliari. Il dato resta molto soddisfacente, ma non è quello dello zero assoluto che da giorni ci si attendeva.

Nello specifico secondo l’Unità di crisi della Regione sono 1.317 i casi di positività al virus Covid-19 accertati in Sardegna dall’inizio dell’emergenza.

Sul territorio, dei 1.317 casi positivi complessivamente accertati, 242 sono stati registrati nella Città Metropolitana di Cagliari (+1 rispetto all’ultimo aggiornamento), 94 nel Sud Sardegna, 55 a Oristano, 78 a Nuoro, 848 a Sassari.

La Regione specifica anche come nell’aggiornamento di ieri 3 maggio fossero stati conteggiati 3 positivi in più per la provincia di Nuoro: si tratta invece di persone guarite clinicamente riscontrate positive al tampone (quindi non nuovi casi).

Il dato odierno mostra l’unico incremento (+1) per la provincia di Cagliari, commentano dalla Regione.

In totale nell’Isola sono stati eseguiti 28.052 test. I pazienti ricoverati in ospedale sono in tutto 100, di cui 9 in terapia intensiva, mentre 553 sono le persone in isolamento domiciliare. Il dato progressivo dei casi positivi comprende 433 pazienti guariti (+17 rispetto al dato precedente), più altri 112 guariti clinicamente. Resta invariato il numero delle vittime (119).

