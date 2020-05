Riaprono le toelettature: trattamenti anche per gli animali domestici I professionisti della categoria autorizzati dalla Regione a riprendere il lavoro

Anche a Oristano, con l’avvio della fase 2 dell’emergenza coronavirus e l’allentamento delle misure del lockdown, riaprono le attività di toelettatore per animali domestici.

“Abbiamo riaperto”, commenta il titolare dell’attività di via Cagliari Wash Dog, “ed effettuiamo anche il trattamento all’ozono, un igienizzante naturale”.

Le attività erano state chiuse dal Dpcm dell’11 marzo, così come i saloni di parrucchieri ed estetisti. La categoria di professionisti, infatti, è censita dallo stesso codice Ateco: il 96. Proprio per questo accorpamento le attività di toelettatura, nonostante siano molto diverse dal servizio che svolgono parrucchieri ed estetiste, finora non hanno potuto rialzare le serrande.

I professionisti, anche dalla provincia di Oristano, avevano richiesto di poter riaprire e con l’ordinanza N°20 del 2 maggio 2020 il presidente della regione Sardegna, Christian Solinas, ha accolto queste istanze.

All’articolo 17, infatti, l’ordinanza recita: “È consentita l’attività da parte degli esercizi di toelettatura degli animali da compagnia(codice Ateco 96.09.04.), purché il servizio venga svolto per appuntamento di guisa che non si verifichi un accesso contemporaneo di più persone nella struttura, con l’obbligo di indossare idonee protezioni delle vie respiratorie e comunque in totale sicurezza, nella modalità “consegna animale -toelettatura -ritiro animale”, garantendo il distanziamento sociale”.